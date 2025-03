Juventusnews24.com - Cobolli Gigli delegittima Thiago Motta e designa il suo sostituto ideale: «L’italo-brasiliano non mi piace. Immagino questo allenatore alla Juve anche se…»

di RedazionentusNews24, ex presidente della, ha fatto il nome del suopreferito nel futuro prossimo della Vecchia SignoraGiovanniè stato molto chiaro ai microfoni di Sportitalia.non è il suo tipo diper la. Gian Piero Gasperini lo affascina di più in tal senso. Ecco le sue parole sull’dell’Atalanta.PAROLE – «Sulla conferma dideve decidere chi di dovere, dipende da qual è il disegno a lungo termine, personalmente non mi fa impazzire. Gasperini? Miimmaginarlontus,con il suo carattere difficile».Leggi suntusnews24.com