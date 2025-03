Lanazione.it - Cna: nuovi servizi per il benessere degli anziani e la lotta all’isolamento in collaborazione con la Misericordia

Arezzo, 7 marzo 2025 – CNA Arezzo apre a un nuovo capitolo di solidarietà e sostegno per le persone anziane e disabili grazie a duepensati da CNA Pensionati. Con un’attenzione sempre maggiore alle esigenzeover 65 e delle persone più fragili, CNA si fa promotrice di iniziative che puntano a combattere l’isolamento e rafforzare il senso di comunità, al fiancoe delle loro famiglie. “Abbiamo voluto mettere in atto unacon la, istituzione che da sempre accompagna la città. Per questo abbiamo raccolto favorevolmente i dueche ci sono stati proposti e che sono a disposizione di tutti i nostri associati”, afferma Franca Rizzo Presidente di CNA Area Aretina. Il primoo chiamato “Cuori Uniti”, nasce con l’intento di rispondere alla necessità di accompagnamento al cimitero cittadino per glie i disabili che non hanno la possibilità di recarsi autonomamente a causa di difficoltà motorie o logistiche.