Clizia Incorvaia racconta le ultime settimane di Eleonora Giorgi: "Stava male ma dava forza a tutti, aveva un sorrido stupendo"

lediledi vita di, l’attrice scomparsa nella mattinata di lunedì 3 marzo in seguito a una lunga malattia.Intervistata da Gente, l’influencer ricorda l’ultimo incontro tra suo figlio, Gabriele, e la nonna, avvenuto in clinica il 14 febbraio scorso: “era così felice, si era sistemata al meglio, era seduta in poltrona eun sorriso. Abbiamo lasciato che questi cuori grandi volassero nella stanza. Gabriele saltava, batteva le mani, tanto che poco dopo è arrivato anche nonno Massimo, che è stato presentissimo, e subito ha detto: ‘Ma qui c’è una festa?'”.“La sua situazione non era certo rosea, era ricoverata, camminava a fatica e non sarebbe stata presente al compleanno di Gabriele (il 19 febbraio, ndr) eppure ciinvitato a organizzare una festicciola per il nipote con la torta e i dinosauri che lui ama tanto.