Davidemaggio.it - Classifica FIMI: Balorda nostalgia per la quarta settimana di seguito in vetta. Segue Giorgia

Larelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 28 febbraio a giovedì 6 marzo 2025 premia ancora Olly.si impone per laconsecutiva al vertice dei singoli. Un primato che il giovane cantautore raggiunge, nuovamente, anche negli album con Tutta vita. Ecco tutti gli aggiornamenti.– I singoliPer quanto riguarda i singoli, la Top20 è occupata da ben diciotto brani sanremesi: dopo il vincitore Olly, al vertice con, resiste alla #2con La cura per me. Sale al terzo posto Battito di Fedez (+1). Alla #4 Achille Lauro con Incoscienti giovani (+1), mentre scende alla #5 Lucio Corsi con Volevo essere un duro (-2). Stabile alla #6 Cuoricini dei ComaCose. Sale alla #7 Fuorilegge di Rose Villain (+1).