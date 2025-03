Biccy.it - Classifica dei singoli più venduti: su e giù dei pezzi di Sanremo

Leggi su Biccy.it

A tre settimane dal Festival di2025 vediamo come stanno andando idei big in gara. La Fimi ha pubblicato ladeipiùin Italia dal 28 febbraio al 6 marzo (qui quella della scorsa settimana) e in testa c’è ancora Olly, seguito da Giorgia con La Cura Per Me. Il primo cambiamento lo vediamo sul terzo gradino del podio, dove torna Fedez con Battito, mentre Lucio Corsi dalla 3 scende alla 5. Fanno un balzo dalla 12 alla 6 i The Kolors con Tu Con Chi Fai L’Amore, così come Gaia che passa dalla 17 alla 13 (e probabilmente continuerà a scalare laquando si avvicinerà la bella stagione). Andamento positivo anche per Anema e Core di Serena Brancale, che dalla 13 adesso è alle porte dalla top 10, forse anche grazie ad Affari Tuoi.meride embed="25836" Podio #:1? Balorda nostalgia – @ollynclusive2? La cura per me – @Giorgia3? Battito – @FedezTutte le chart online su https://t.