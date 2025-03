Tvplay.it - Clamoroso Kean, lascia già la Fiorentina: il club di Premier League piomba sul bomber

Leggi su Tvplay.it

sta vivendo una grande stagione alla, ma la prossima estate potrebbe esserci per lui unritorno in.Si apre di nuovo la via dell’Inghilterra per Moise. Il centravanti dellaera già stato un giocatore dellaai tempi dell’Everton, che lo acquistò nel 2019 per 27,5 milioni dalla Juventus. Un’esperienza che non andò benissimo, ma che l’attaccante vercellese potrebbe riscattare presto, dato che la prossima estate potrebbe tornare verso Nord. Un’operazione economicamente molto vantaggiosa per la, ovviamete.già la: ildisul. (Ansa Foto) TvPlay.itIlviola ha scommesso molto sull’attaccante, che nella scorsa annata alla Juve non aveva segnato neppure un gol.