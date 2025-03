Sport.periodicodaily.com - Cittadella vs Sudtirol: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre cercano la salvezza, sebbene siano avvantaggiati i veneti essendo avanti in classifica è dunque più vicini all’obiettivo.vssi giocherà domenica 9 marzo 2025 alle ore 17.30 presso lo stadio Tombolato.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti sono reduci dal pesante successo esterno contro la Juve Stabia che li ha portati fuori dalla zona retrocessione sulla quale hanno un vantaggio di quattro punti. Bissare la vittoria del turno scorso avvicinerebbe molto la squadra di Dal Canto all’obiettivo.Gli altoatesini sono riusciti a fermare sul pareggio lo Spezia, ottenendo un punto prezioso ai fini della salvezza. Adesso la squadra di Castori è in zona play-out a meno tre dal, ma sarà comunque lotta fino al termine.