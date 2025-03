Laspunta.it - Cisterna, su via Montellanico il sindaco incontra i Capigruppo consiliari. Si procede con lo sgombero

Come comunicato in Consiglio comunale, ilValentino Mantini hato ieri pomeriggio iper informarli della riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla situazione dei nuclei familiari che abitano nei locali tecnici di via2 a.Il 12 febbraio scorso, ildiha partecipato al tavolo presieduto dal Prefetto di Latina, la dott.ssa Ciaramella, e composto dal Questore e dai Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.Il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha richiesto il ripristino della legalità per i 12 locali tecnici.Alla Conferenza deiindetta dalhanno partecipato i consiglierio loro delegati: Romina Angelisanti, Gloria Pesce, Gino Cece, Simonetta Antenucci, Massimiliano Leoni, Pierluigi Di Cori, Aura Contarino e Stefano Caianiello.