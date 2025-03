Laspunta.it - Cisterna, nuovi servizi alla farmacia comunale. Orario continuato e farmaci a domicilio

Si ampliano idellaNuova Sair dia favore della collettività e degli utenti. Tra le novità più recenti l’introduzione, a partire dal 1 marzo, dell’: l’esercizio di via Aldo Moro rimarrà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30.Per i cittadini è inoltre possibile avere la consegna dei: gli ordini possono essere effettuati via WhatsApp scrivendo un messaggio al numero 06.96881457 oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected] . La consegna è garantita sull’intero territoriodi. Il pagamento può essere effettuato in contanti oppure online.Tra le altre novità c’è anche l’avvio del “Punto di ascolto psicologico”: per coloro che stanno attraversando un momento di difficoltà personale è possibile prenotare un appuntamento per un colloquio con la psicoterapeuta.