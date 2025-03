Palermotoday.it - Cisl Sicilia: "Nell'Isola cresce l’occupazione femminile ma non crescono gli stipendi per le donne"

Leggi su Palermotoday.it

inma nonle retribuzioni per le. Il "gender pay gap"è molto più alto della media europea: a fronte delle stesse mansioni e della parità di ore, in questa regione un uomo guadagna oltre il 30% in più di una donna. “Questi dati.