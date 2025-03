Panorama.it - Cinquant'anni di Profondo Rosso. 15 curiosità sul capolavoro di Dario Argento

Leggi su Panorama.it

Il 7 marzo 1975 segna un momento storico per il cinema italiano: nelle sale debutta, il quinto film di, destinato a diventare un cult assoluto grazie al suo carattere innovativo e sperimentale. Questosegna il passaggio dalla fase thriller della filmografia argentiana – rappresentata da titoli come L’uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a nove code e Quattro mosche di velluto grigio – alla svolta horror che consacrerà il regista come il «maestro del brivido made in Italy», un titolo che troverà la sua massima espressione con Suspiria (1977).La scelta del titolo diha una storia complessa. Inizialmente, il film avrebbe dovuto mantenere la tradizione zoologica dei titoli precedenti e chiamarsi La tigre dai denti a sciabola. Tra le ipotesi considerate, spunta anche Chipsiomega, un curioso titolo provvisorio che combina le ultime tre lettere dell'alfabeto greco.