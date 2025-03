Cina | Irresponsabile politica Usa dazi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.33 Pechino risponderà "con fermezza" alla offensiva commerciale Usa. Così gli Esteri cinesi: il ministro Wang Yi accusa Trump di voler imporre la "legge della giungla" coi nuoviallaLa-dice- è "faro di stabilità" in un mondo instabile, ha difeso la cooperazione con gli Usa contro la droga, in particolare il fentanyl: con le "tasse ingiustificate" Washington mostra "ingratitudine". "Immaginate se ogni Paese si concentrasse solo sulle proprie priorità.Usa ora non è quella di un grande Paese responsabile".