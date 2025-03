Romadailynews.it - Cina: squadra femminile di manutenzione lavora per garantire funzionamento treni

I membri di unadiposano per una foto di gruppo in un deposito della China Railway Harbin Group Co., Ltd. a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, ieri 6 marzo 2025. In un’impressionante dimostrazione di abilita’ e dedizione, ladi donne e’ impegnata nell’esaminazione e nelladeiin un deposito del gruppo ferroviario. Avviata nel 2023, lae’ composta da sette meccanici di locomotive con un’eta’ media di 24 anni, tutte in possesso di una laurea. Con l’inizio dell’agricoltura primaverile nello Heilongjiang, il principale produttore di grano della, ogni meccanico deve completare ladi 3 locomotive al giorno peril trasporto sicuro delle forniture agricole durante la stagione dell’aratura primaverile.