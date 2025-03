Romadailynews.it - Cina: ridurra’ RRR, tassi interesse in base a condizioni economiche, finanziarie nel 2025

Quest’anno lai coefficienti di riserva obbligatoria (RRR) e id’quando sara’ opportuno, in linea con lenazionali e internazionali e con l’andamento dei mercati finanziari, ha dichiarato oggi il governatore della banca centrale del Paese. L’RRR medio per le istituzionicinesi e’ attualmente pari al 6,6% e c’e’ ancora spazio per un’ulteriore riduzione, ha dichiarato Pan Gongsheng, governatore della Banca Popolare Cinese, durante una conferenza stampa a margine della terza sessione della 14° Assemblea Nazionale del Popolo. Pan ha detto che c’e’ anche spazio per ridurre idei fondi che la banca centrale fornisce alle banche commerciali attraverso strumenti strutturali di politica monetaria. Ha dichiarato che la banca centrale utilizzera’ una serie di strumenti di politica monetaria, tra cui le operazioni di mercato aperto, le linee di credito a medio termine, i ri-prestiti e i ri-sconti, nonche’ idi policy, per mantenere un’ampia liquidita’ sul mercato, ridurre i costi di responsabilita’ delle banche e ridurre ulteriormente i costi complessivi del finanziamento sociale.