Cina: progettista senior, voli inaugurali per piu' motori aeronautici prodotti nel Paese nel 2025

Quest’anno lae’ pronta a compiere passi da gigante nello sviluppo diavanzati, con tresviluppati a livello nazionale che dovrebbero ottenere la certificazione o completare il volo inaugurale, ha dichiarato unadiaerospaziali. Shan Xiaoming,capo di un istituto di ricerca e sviluppo della Aero Engine Corporation of China, ha dichiarato che questi sviluppi sono in linea con l’obiettivo nazionale di raggiungere l’autosufficienza tecnologica di alto livello e di essere pionieri di innovazioni all’avanguardia, secondo una videointervista condotta ieri dal China Media Group. Per quanto riguarda icivili a turboalbero, sono stati sviluppati due modelli, l’AES100 e l’AES20, per gli elicotteri. L’AES100 dovrebbe ottenere il certificato di produzione (PC) nel, il che aprira’ la strada alla produzione di massa e all’impiego in settori quali l’agricoltura forestale, il monitoraggio ambientale e i servizi di emergenza.