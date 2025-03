Romadailynews.it - Cina: Pechino, test su treno ad alta velocita’ piu’ veloce del mondo

I prototipi deladdel, il CR450, con unadi prova fino a 450 chilometri orari e unaoperativa di 400 chilometri orari, stanno ora svolgendotipologici sulle ferrovie ad anello diper i futuri servizi commerciali. I nuovi treni hanno debuttato ail 30 dicembre 2024. Sono moltoveloci dei treni adCR400 Fuxing attualmente in servizio, che operano a unadi 350 chilometri orari. Wang Feng, vice presidente del produttore ferroviario, la CRRC Corporation Limited, ha sottolineato che il CR450 rappresenta un salto di qualita’ a tutto tondo nella teoria, nella tecnologia, nelle attrezzature, negli standard e nella gestione operativa dei treni ad, come ha riportato ieri il “Science and Technology Daily”.