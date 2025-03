Romadailynews.it - Cina: ministro Esteri, sostiene piano di ripristino pace a Gaza avviato da Egitto, altri Paesi arabi

Lailper ildelladall’e da, ha dichiarato oggi ilcinese degliWang Yi.appartiene al popolo palestinese ed e’ una parte inseple del territorio palestinese. Cambiarne lo status con la forza non portera’ alla, ma solo a un nuovo caos, ha dichiarato Wang in una conferenza stampa tenutasi a margine della sessione annuale in corso della legislatura nazionale. Wang ha invitato a promuovere un cessate il fuoco completo e duraturo, a incrementare gli aiuti umanitari, a rispettare il principio “i palestinesi governano la Palestina” e a contribuire alla ricostruzione di. Osservando che la questione palestinese e’ sempre stata al centro della questione mediorientale, ildegliha invitato la comunita’ internazionale a concentrarsi in maggior misura sulla soluzione dei due Stati e a sostenere maggiormente lo status di indipendenza della Palestina.