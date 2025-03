Romadailynews.it - Cina: ministro Esteri, Paese rimane fiducioso verso Europa

Ilcinese degliWang Yi oggi ha dichiarato che lafiduciosal’e ritiene che possa essere una partner affidabile, aggiungendo che le due parti possono risolvere opportunamente le questioni in sospeso. Wang ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa a margine della sessione in corso della legislatura nazionale. Nel ricordare che quest’anno ricorre il 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra lae l’Unione Europea (UE), Wang ha affermato che in questo mezzo secolo di relazioni, l’esperienza piu’ preziosa e’ stata il rispetto reciproco, l’impulso piu’ potente e’ stato il mutuo beneficio, il consenso piu’ coerente e’ stato il multilateralismo e il posizionamento piu’ accurato e’ stato il partenariato. Il funzionario ha dichiarato che negli ultimi cinque decenni il commercio trae UE e’ passato da 2,4 miliardi di dollari a 780 miliardi.