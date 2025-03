Romadailynews.it - Cina: ministro Esteri, Paese ospitera’ vertice globale delle donne

Lail Global Leaders’ Meeting on Gender Equality and Women’s Empowerment a Pechino nella seconda meta’ di quest’anno, ha dichiarato oggi ilcinese degliWang Yi. Negli ultimi 30 anni, dalla Conferenza mondiale sulledel 1995 tenutasi nella capitale cinese, laha guidato l’avanzamento della causadello sviluppoattraverso azioni concrete, ha dichiarato Wang in una conferenza stampa a margine della sessione annuale in corso della legislatura nazionale. Ilha sostenuto l’uguaglianza di genere come politica statale di base e ha realizzato piani d’azione nazionali dedicati allo sviluppo, ha aggiunto Wang. Laha sostenuto il lavoro di UN Women, ha aiutato i Paesi in via di sviluppo a realizzare 100 progetti per la salute di madri e bambini e ha formato oltre 200.