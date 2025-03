Romadailynews.it - Cina: ministro Esteri, ospitera’ vertice SCO a Tianjin in autunno

Laundell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) il prossimonella municipalita’ settentrionale di, ha dichiarato oggi ildegliWang Yi. Il funzionario ha fatto l’annuncio durante una conferenza stampa tenutasi a margine della terza sessione della 14ma Assemblea nazionale del popolo. Wang ha dichiarato che i leader si riuniranno aldiper riflettere sui risultati della SCO, pianificare il futuro e costruire il consenso per la cooperazione. “Questo aiutera’ la SCO a intraprendere un nuovo viaggio dallae a rendere l’organizzazione una comunita’ piu’ unita dal futuro condiviso”, ha aggiunto il. Osservando che quest’anno e’ l'”Anno della” della SCO, Wang ha affermato che il Paese, che ha assunto la presidenza di turno dell’organizzazione, quest’anno sta organizzando piu’ di 100 eventi in ambito politico, di sicurezza, economico e interpersonale a tema “Sostenere lo spirito di Shanghai: la SCO in movimento”.