Cina: ministro Esteri, manterra' ruolo costruttivo per disinnescare crisi ucraina

Parlando della, ilcinese degliWang Yi ha dichiarato che lae’ pronta a collaborare con la comunita’ internazionale, alla luce delle volonta’ delle parti in conflitto, per continuare a svolgere il suonella risoluzione dellae nella realizzazione di una pace duratura. Laaccoglie con favore e sostiene tutti gli sforzi per la pace, ha dichiarato oggi Wang incontrando la stampa.“Allo stesso tempo, e’ anche importante vedere la complessita’ delle cause della”. “Nessuno vince in un conflitto, ma tutti guadagnano nella pace. Il tavolo dei negoziati e’ il luogo in cui finisce il conflitto e inizia la pace”, ha aggiunto il funzionario. Anche se le parti interessate non hanno allineato completamente le loro posizioni, tutti sperano di ottenere un accordo di pace equo e duraturo che sia vincolante e accettato da tutte le parti interessate, secondo Wang.