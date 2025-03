Romadailynews.it - Cina: ministro Esteri, disaccoppiamento, “piccolo cortile, alto recinto” non fermeranno progresso tech

Leggi su Romadailynews.it

Il principio “” non puo’ sopprimere lo spirito di innovazione, mentre ile l’interruzione delle catene di approvvigionamento porteranno solo all’auto-isolamento, ha dichiarato oggi ilcinese degliWang Yi. Intervenendo a una conferenza stampa a margine della sessione annuale della legislatura nazionale del Paese, Wang ha affermato che la scienza e la tecnologia non dovrebbero essere utilizzate per erigere una cortina di ferro, ma dovrebbero costituire una ricchezza che va a beneficio di tutti e che viene condivisa da tutti. “Dove c’e’ un blocco, c’e’; dove c’e’ soppressione, c’e’ innovazione”, ha dichiarato Wang rispondendo a una domanda sulla soppressione tecnologica degli Stati Uniti nei confronti della