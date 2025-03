Romadailynews.it - Cina: ministro Esteri, diplomazia di capo di Stato promuove cambiamenti positivi, profondi in rapporti col mondo

Leggi su Romadailynews.it

Grazie alladeldi, le relazioni dellacon ilhanno subito, ha dichiarato oggi ilcinese degliWang Yi. Nell’ultimo anno, il presidente Xi Jinping ha personalmente pianificato e condotto tale, ottenendo molti risultati fruttuosi, ha dichiarato Wang in una conferenza stampa. I tre grandi eventi organizzati dallal’anno scorso, ovvero la conferenza per il 70mo anniversario dei Cinque principi della coesistenza pacifica, il vertice di Pechino per il Forum sulla cooperazione-Africa e il Forum di cooperazione trae Stati arabi, hanno stabilito un nuovo punto di riferimento per il Sud globale unito per il progresso comune, ha dichiarato il funzionario. Wang ha anche osservato che le quattro visite all’estero di Xi nell’ultimo anno hanno generato nuovo dinamismo per la solidarieta’ e la cooperazione globali.