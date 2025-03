Romadailynews.it - Cina: introdurra’ politiche di abbuono interessi per stimolare consumi

Laemanera’ nuovedideglisu alcuni prestiti per alleggerire gli oneri finanziari di privati e imprese e, ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze Lan Fo’an. Gli abbuoni fiscali deglisaranno erogati per i prestiti personali per iin settori chiave e per i prestiti alle imprese in settori strettamente legati alla vita quotidiana, come la ristorazione, l’ospitalita’, la sanita’, l’assistenza agli anziani e all’infanzia e i servizi domestici, ha dichiarato Lan in una conferenza stampa a margine della terza sessione della 14ma Assemblea nazionale del popolo. Il funzionario ha dichiarato che questeridurranno la pressione fiscale sui consumatori e i costi di finanziamento per le imprese. Agenzia Xinhua