Romadailynews.it - Cina: governatore PBOC, accoglie con favore investimenti esteri in imprese tech

Lacongli investitori internazionali che vogliono investire nelletecnologiche del Paese, ha dichiarato oggi Pan Gongsheng,della Banca popolare cinese (). Al contempo, il Paese si oppone alla strumentalizzazione e alla politicizzazione delle attivita’ di investimento basate sul mercato, nonche’ alla creazione di barriere ingiuste agli, ha dichiarato Pan durante una conferenza stampa a margine della terza sessione della 14ma Assemblea nazionale del popolo. Osservando che l’innovazione tecnologica cinese e’ vivace, Pan ha affermato che negli ultimi anni la banca centrale, in collaborazione con i dipartimenti competenti, ha aumentato il sostegno finanziario all’innovazione tecnologica utilizzando in modo completo strumenti come l’azione, il debito e l’assicurazione.