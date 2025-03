Romadailynews.it - Cina: funzionario, piena fiducia di raggiungere obiettivo crescita PIL 2025

Lae’mente fiduciosa dil’dieconomica di circa il 5% quest’anno, grazie alle basi, al sostegno e alle garanzie solidi, ha dichiarato oggi Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, in una conferenza stampa. Descrivendo i risultati economici dello scorso anno come soddisfacenti, Zheng ha affermato che l’economia cinese ha mostrato una forte resilienza e vitalita’, ponendo solide basi per lo sviluppo di quest’anno. Nel, laintensifichera’ gli sforzi per incrementare la spesa dei consumatori, ha dichiarato Zheng.Quest’anno il Paese stanziera’ 300 miliardi di yuan (circa 41,8 miliardi di dollari) per sostenere il programma di trade-in di beni di consumo, in aumento rispetto ai 150 miliardi di yuan del 2024, con un ampliamento della portata del programma.