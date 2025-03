Romadailynews.it - Cina: donna progettista di velivoli guida progetto aereo C929

Zhao Chunling (la prima a destra) lavora con dei colleghi presso un istituto di ricerca della Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) a Shanghai, nellaorientale, il 5 marzo 2025.Zhao,capo del velivolo a fusoliera largasviluppato a livello nazionale dalla COMAC in, e’ la primacapo dell’industria aeronautica cinese are un importante programma nazionale di aeromobili. Zhao ha iniziato la sua carriera nel settore dell’aviazione subito dopo la laurea. Nel 2009 e’ entrata a far parte della COMAC e ha svolto un ruolo chiave nella progettazione, nello sviluppo e nel collaudo degli aerei C909 e C919. Nel 2023 e’ stata nominatacapo dell’ndo il suo team a superare i limiti dello sviluppo degli aerei commerciali cinesi.