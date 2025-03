Romadailynews.it - Cina: diverse attivita’ celebrano Giornata internazionale della donna

Delle donne assistono a una lezione di make-up nella citta’ di Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, oggi 6 marzo 2025. In tutto il Paese si stanno svolgendoper celebrare la. Delle donne in abiti tradizionali cinesi Hanfu posano per delle foto nell’antica cittadina di Zhujiajiao a Shanghai, nellaorientale, oggi 6 marzo 2025. In tutto il Paese si stanno svolgendoper celebrare la. Unaimpara a realizzare dei copricapi fioriti con la figlia durante un evento per celebrare lain un asilocitta’ di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, oggi 6 marzo 2025. In tutto il Paese si stanno svolgendoper celebrare la