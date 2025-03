Romadailynews.it - Cina: Chang’an Auto Digital Intelligence Factory a Chongqing

Veicoli a nuova energia escono dalla linea di montaggio dell’offidi assemblaggio finale della, nel distretto di Yubei, nella municipalita’ sud-occidentale cinese di, ieri 6 marzo 2025. Lae’ stata inaugurata ufficialmente nel 2024, con una capacita’ annua progettata di circa 280.000 unita’ di veicoli a nuova energia. Con l’obiettivo diizzare l’intero processo produttivo, laha applicato piu’ di 40 tecnologie avanzate come il 5G, l’intelligenza artificiale e i gemellii. La fabbrica ha acquisito la capacita’ produttiva di cambiare rapidamente diversi modelli di veicoli e ha realizzato la produzione in parallelo di veicoli multimarca e multipotenza, il che non solo migliora l’efficienza produttiva, ma aumenta anche la capacita’ di rispondere ai cambiamenti della domanda del mercato.