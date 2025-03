Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Vingegaard sulla caduta del 2024: “È stata più grave di quanto la gente pensi”

Roma, 7 marzo 2025 - La nuova stagione si è aperta con il successo alla Volta ao Algarve e quindi, apparentemente, con il solito spartito: eppure, Jonassi porta ancora dietro le conseguenze diaccaduto la scorsa primavera al Giro dei Paesi Baschi.: “Sette costole rotte e polmoni erano perforati” Di quella maxiche avrebbe di fatto cambiato il copione dell'interodi molti corridori si è detto molto, ma per il danese non abbastanza per dipingerne la vera gravità. "Il mio incidente è stato peggiore dimolti possano pensare". Si apre così l'intervento diai microfoni di Eurosport per rievocare i 12 giorni di ricovero a Vitoria successivi a unache avrebbe potuto avere conseguenze anche più serie, nonostante un bollettino già pesantissimo.