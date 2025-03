.com - Ciclismo, Strade Bianche apre sabato la stagione dei big. Pogacar punta al tris

(Adnkronos) – Meno di 24 ore al via dellaCrédit Agricole i cui protagonisti sono stati ufficializzati quest’oggi. La prima corsa Uci WorldTour italiana dell’anno conferma un parterre stellare guidato dal numero uno al mondo, nonché vincitore de La Classica del Nord più a Sud d’Europa nel 2022 e 2024, Tadej. Il campione del mondo andrà alla ricerca del terzo successo in Piazza del Campo che gli consentirebbe di eguagliare Fabian Cancellara guadagnandosi il diritto all’intitolazione di un cippo in uno dei settori. A quota due c’è anche Michal Kwiatkowski, capitano di una Ineos Grenadiers nella quale non c’è più Thomas Pidcock, vincitore nel 2023 e reduce da un grande inizio dicon quattro vittorie nella rinnovata Q36.5 Pro Cycling Team. Tra i corridori al via vanno seguiti con attenzione anche Toms Skujins, secondo nel 2024, Valentin Madouas, secondo nel 2023, e Matej Mohoric, quinto nel 2024.