Digital-news.it - Ciclismo Strade Bianche 2025, dove vederle in tv? In Italia su Rai 2, Rai Play ed Eurosport 2

Leggi su Digital-news.it

Crédit Agricole eWomen Elite Crédit Agricole saranno trasmesse a livello globale grazie a un'ampia rete di emittenti che garantiranno copertura live, aggiornamenti di notizie e highlights.Inla corsa femminile andrà in onda a partire dalle 11.45 sulla piattaforma Raimentre la prova maschile sarà trasmessa su Rai2 a partire dalle 14.05.Discovery + trasmetterà entrambi gli eventi in diretta e on demand per il pubblico internazionale negli stessi orari, garantendo la possibilità di vivere le fasi salienti in tempo reale. La Classica del Nord più a Sud d'Europa andrà in onda negli stessi orari anche su2 e, in Gran Bretagna, su TNT3.In Europa, la corsa sarà seguita da diverse emittenti. Nei Paesi Bassi, NOS fornirà aggiornamenti di notizie, e lo stesso farà in Belgio VTM.