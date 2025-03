Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Poggiali racconta la sua carriera al Museo Gino Bartali

Bagno a Ripoli (Firenze), 7 marzo 2025 - Una splendida serata con un centinaio di persone a gremire la sala deldela Ponte a Ema, per ascoltare (ed è sempre un piacere) l’ex campione del, il fiorentino Doc Roberto. Un’altra serata ideata da Maurizio Bresci e Marco Pasquini con la collaborazione di Pedale Vintage 4G, dopo quelle precedenti quando furono ricordati altri campioni del pedale come Learco Guerra ed Enzo Sacchi.nel suo fantastico racconto ha voluto iniziare ricordando Andrea Bresci, che profuse immenso impegno e passione per ilalla guida dell’Associazione ora presieduta dal figlio Maurizio. Unaquella di “Robertino” ricca di momenti felici vicino ai campioni del suo tempo, il ricordo delle vittorie, ma anche i momenti difficili, ed una volta sceso di bici ha voluto ricordare il suo impegno come tecnico regionale alla guida della Rappresentativa della Toscana al Giro della Lunigiana juniores.