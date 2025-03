.com - Ciclismo, Novo Nordisk Health Partner della Coppa Italia delle Regioni 2025

Leggi su .com

(Adnkronos) – Sconfiggere le malattie croniche non trasmissibili come diabete, obesità e malattie cardiovascolari, risolvendo le cause alla radice, attraverso la promozione di stili di vita più corretti, sana alimentazione, sport e attività fisica. Questa l’ambizione del programma internazionale “Cities for Better”, nato più di 10 anni fa a livello globale e inrealizzato grazie ad unaship tra ANCI,City Institute e, che quest’anno ha deciso di rafforzare il proprio impegno, diventando, l’avvincente challenge tra gli atleti dei migliori team ciclisticini e internazionali, promossa e coordinata dalla Lega delProfessionistico in collaborazione con la ConferenzaProvince autonome.