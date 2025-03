Sport.quotidiano.net - Ciclismo, la stagione organizzativa del Velo Club Monsummanese 1992

Leggi su Sport.quotidiano.net

Monsummano Terme (Pistoia), 7 marzo 2025 - Sta per iniziare la trentatreesimaciclistica delfondato nel, che nelle settimane scorse ha eletto il nuovo consiglio direttivo per lain corso, e che in questi giorni ha completato il programma delle gare da organizzare nella2025. Saranno ben sette le manifestazioni previste dalla società di via Pozzarello presieduta da Marco Bettaccini, che come largamente previsto è stato riconfermato nell’incarico, con Luciana Stefani quale vice presidente. Con il vertice della società la collaborazione dei consiglieri Fabrizio Nardone, Arcangelo Ruotolo, Massimo e Manuel Bettaccini, Cristian Giovannelli, Stefano Traversi, Silverio Batosti, Maurizio Magrini e Alberto Brizzi. Il sodalizio sarà chiamato nei prossimi giorni al primo impegno organizzativo dell’annata, con la disputa domenica 16 marzo a Monsummano Terme, del 2° Trofeoriservato ai cicloamatori della Federazione Ciclistica Italiana e degli Enti di Promozione sportiva.