Sport.quotidiano.net - Ciclismo, critiche in patria a Van Aert: “Non è più lo stesso di una volta”

Roma, 7 marzo 2025 - I corridori e le cadute che sono spesso all'ordine del giorno, ma non tutti gli incidenti sono uguali, così come le conseguenze che possono avere nel lungo termine a livello fisico ma anche psicologico: lo sa bene Wout Van, suo malgrado spesso protagonista di capitomboli che, a detta di qualcuno, lo hanno trasformato in un altro ciclista. Lea VanL'inizio di stagione del belga è stato più complicato del previsto specialmente se si pensa alle buone sensazioni professate quando la priorità era ancora il ciclocross. Il miglior piazzamento raggiunto è stato il secondo posto nella cronometro dellaao Algarve, ma la spedizione nel Nord è partita in maniera deludente: 11esimo posto alla Omloop Het Nieuwsblad e addirittura 75esimo posto alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne non sono esattamente i migliori biglietti da visita per ripresentarsi davanti al proprio severissimo pubblico.