CiAV Fest al via al Cinema Modernissimo il primo festival di cinema per ciechi e ipovedenti

Leggi su Ildenaro.it

Al via la prima edizione delival didedicato aie agli. Tra gli ospiti della kermesse, promossa e finanziata dal Comune di Napoli e organizzata da Allelammie: Peppe Barra, Maura Delpero, Adriano Pantaleo, Claudia Napolitano, Adele Pandolfi, Sara Penelope Robin, Gnutad Alta Voceper la sua prima edizione sceglie Napoli come cornice ideale per promuovere l’accessibilità dei contenuti culturali alle persone con disabilità visiva e non solo.Dal 10 al 14 marzo un programma ricco di appuntamenti si snoderà tra i laboratori mattutini riservati agli studenti di scuole e accademie e tra proiezioni e performance varie, tutte a ingresso libero, che avranno luogo di pomeriggio e sera (rispettivamente dalle 16 e dalle ore 21) al.Oltre alla cine-passeggiata , prevista per il 13 marzo alle ore 10:30 per una mappatura e audio-narrazione di “ Gatta Cenerentola ” del regista Alessandro Rak, i workshop visivo-tattili contempleranno temi come l’accessibilità, le tecniche di audiodescrizione, l’intelligenza artificiale nele la partecipazione dei non vedenti nel processo creativo e distributivo della filiera.