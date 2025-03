Calcionews24.com - Chivu sicuro: «Il Parma deve avere più stimoli rispetto ai suoi avversari. Tifosi? Ci devono dare una mano, e sugli infortuni…»

Leggi su Calcionews24.com

, allenatore del, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa sulla gara contro il Torino. Le parole In conferenza stampa l’allenatore delha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Torino. INFORTUNI E RIFINITURA – «Parlo di tutta la settimana. Qualche giocatore lo abbiamo recuperato, li avremo per .