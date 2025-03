Anteprima24.it - Chiude Edenlandia, pericolo imminente per sicurezza: “Gravi carenze nella manutenzione delle giostre”

Tempo di lettura: < 1 minuto“in ordine allapresenti, alcune risultate in vero e proprio stato di degrado”. Per questo e per “e diffuse irregolarità e ilper la” il Comune di Napoli ha deciso di vietare la prosecuzioneattività e di revocare la licenza allo storico Parco di divertimentia Fuorigrotta. “A seguito di alcune segnalazioni, sono stati effettuati i dovuti sopralluoghi tecnici all’interno del Parco – si legge in una nota del Comune di Napoli – I rappresentanti della Commissione di Pubblico Spettacolo e della Polizia Locale hanno rilevatoin ordine allapresenti, alcune risultate in vero e proprio stato di degrado. Viste lee diffuse irregolarità e ilper la, è stata emanata un’ordinanza dirigenziale che prevede il divieto di prosecuzioneattività e la revoca della licenza”.