Chietitoday.it - Chieti, nuove licenze Ncc in arrivo: il Comune avvia l’iter per il bando

La Giunta comunale diha dato il via libera agli uffici per la redazione dell’avviso pubblico per il rilascio diNcc (noleggio con conducente) al fine di migliorare e ampliare l’offerta del servizio sul territorio comunale, tenendo conto delle mutate esigenze del contesto.