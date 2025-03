Chicago Fire Stagione 13 Episodio 16 trailer | il capo Pascal è in crisi dopo una grave perdita

Leggi su Cinefilos.it

13,16,: ilè inunaL’ultimodella tredicesimadi16, rivela il comandante Dom(Dermot Mulroney) in preda a una spirale di depressionela devastantedella moglie. Assumendo il posto delBoden come leader della caserma 51, ilè stato una presenza costante nella serie procedurale dei primi soccorritori. Tuttavia, il recente, intitolato “Too Close”, ha inferto un colpo straziante sia alche all’intera squadra. Monica (KaDee Strickland), che era stata presentata all’inizio della13 di, è morta in un incidente d’auto mentre si recava alla celebrazione del loro anniversario.Ora, la NBC ha svelato un teaser per il prossimodi, in cui ilsembra essere in difficoltà sotto il peso del suo profondo dolore (tramite TV Promos).