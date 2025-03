Panorama.it - Chiara Ferragni torna alla Paris Fashion Week, tra tanti altri ospiti vip

Non esiste ormai front row che non sia popolata da celebrities e influencer. Con migliaia di persone in paziente attesa per il loro arrivo, i protagonisti dell’intrattenimento e dei social, sfilano fuori dalle venue, tra i flash dei fotografi e le urla dei fan.Il valore della loro presenza si misura in termini di Media Impact Value (MIV), un parametro che traduce in cifre l’esposizione mediatica generata da un evento o da un marchio attraverso social media, stampa e interazioni digitali. Un influencer con un engagement elevato può far lievitare l'MIV di una maison con un singolo post, trasformando un look in un fenomeno virale e garantendo una risonanza globalecollezione. Come si traduca questa “viralità” in guadagno è ancora tutto da vedere, ma in un mondo in cui la moda corre veloce e l’offerta è sempre più ampia e diversificata, rubare anche un secondo dell’attenzione di un consumatore appare come una vittoria.