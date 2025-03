Tpi.it - Chiara Ferragni: “Sul Pandoro-gate sono serena, non ho fatto niente. Tornando indietro non mi fiderei più di persone sbagliate”

: “Sul, non hotorna a parlare in pubblico dopo il rinvio a giudizio per truffa aggravata e le presunte rivelazioni di Fabrizio Corona sul suo matrimonio con Fedez.Intercettata dall’inviato della trasmissione di Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose, al termine di una sfilata di moda, l’influencer si è dettaper l’esito del processo.“Sto bene, molto bene. Come mi sto preparando all’udienza di settembre? Bene,, alla fine non ho. Qualcosa che non rifarei? Beh tante cose, tipo fidarmi di, tutto qui. Ma alla fine c’è un rimedio a tutto quanto” ha affermato l’imprenditrice digitale., poi, ha parlato anche di Fabrizio Corona e delle presunte rivelazioni fornite dall’ex paparazzo, il quale aveva affermato che l’influnecer, quando era sposata con Fedez, avrebbe avuto una relazione con Achille Lauro e Naska.