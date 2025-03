Cityrumors.it - Chiama la polizia più di 4.200 volte nel giro di pochi anni: arrestato 45enne

Un uomo di 45hato migliaia dilanell’arco di, le forze dell’ordine lo hannodopo l’ennesimaQuello degli scherzi telefonici è un gioco che andava di moda qualche anno fa, quando i ragazzi si divertivano a prendere le Pagine Gialle, per scegliere dei numeri e inventare delle storie esilaranti prendendo inchi era dall’altra parte. Una tendenza che pian piano sembrerebbe aver perso piede e non essere più frequente come era una volta.lapiù di 4.200neldi– Cityrumors.itUn modo di giocare senza ombra di dubbio fastidioso per la vittima che veniva scelta in un modo del tutto casuale, ma che era del tutto innocuo. A meno di clamorose conseguenze, infatti, chi riceveva la telefonata spesso si rendeva conto dello scherno e attaccava all’istante, ponendo così fine a tutto.