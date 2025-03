Cultweb.it - Chi si alza presto è davvero più produttivo? Ecco cosa dice la scienza

Leggi su Cultweb.it

L’idea che svegliarsiaumenti la produttività è diffusa da secoli. Ma questa convinzione ha un reale fondamento scientifico? Studi e ricerche recenti suggeriscono che la produttività non dipende solo dall’orario di sveglia, ma da una serie di fattori legati al cronotipo individuale, alla qualità del sonno e alle abitudini quotidiane.Il cronotipo è la predisposizione biologica di ciascun individuo a essere più attivo in determinati momenti della giornata. Le persone mattutine (allodole) tendono ad avere picchi di energia nelle prime ore del giorno, mentre quelle serali (gufi) sono più performanti nel pomeriggio o alla sera. Uno studio pubblicato su Nature Communications ha evidenziato che il cronotipo è in parte determinato dalla genetica e non può essere facilmente modificato. Costringere un nottambulo adrsipotrebbe quindi ridurre la sua produttività anziché migliorarla.