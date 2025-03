Cultweb.it - Chi inventò il telefono, Bell o Meucci? La disputa è stata lunga

Leggi su Cultweb.it

Ilè diventato uno strumento indispensabile per tutti noi, e ci consente ormai di svolgere una gran quantità di operazioni che vanno ben oltre la possibilità di comunicare con chi è lontano. Ma a chi dobbiamo questa straordinaria invenzione? Come spesso accade, numerosi scienziati si sono avvicendati nello sviluppo di una tecnologia che facilitasse la realizzazione di un mezzo di comunicazione così complesso – anche nelle sue versioni più rudimentali – ma la sua ideazione vera e propria èa lungo contesa da due di loro: Alexander Grahame Antonio. Vediamo insieme chi ha “vinto”.Antonio Santi Giuseppe, fiorentino di nascita, lavorò per qualche anno come attrezzista al Teatro della Pergola, sfruttando le sue grandi competenze in meccanica. In questo periodo mise a punto un “acustico” che consentiva la comunicazione tra il palcoscenico e la graticcia di manovra (posta a 18 metri di altezza), grazie a un tubo acustico incassato nel muro.