Chi ha i diritti televisivi per la Formula 1?

Manca pochissimo all’inizio del Mondiale di1, che partirà dalla gara di Melbourne, in Australia, nel week end del 15-16 marzo, per concludersi ad Abu Dhabi il 7 dicembre. Grande attesa per vedere Lewis Hamilton in Ferrari, ma anche per il giovanissimo Kimi Antonelli e per capire se qualcuno potrà contendere il trono di Max Verstappen. Ma come seguire la stagione in televisione e in streaming?Dove vedere il campionato del mondo di1 in televisione e in streamingLewis Hamilton (Getty).Dal 2018, la1 in Italia è trasmessa in esclusiva da Sky, e questa situazione non cambierà almeno fino alla fine della stagione 2027, grazie all’ultimo rinnovo contrattuale siglato con la Fom. L’emittente satellitare offre ai propri abbonati la possibilità di seguire l’intero weekend di gara, dalle prove libere alla corsa della domenica, con un’ampia copertura su Sky Sport F1 e sulle piattaforme collegate, come Now TV e Sky Go.