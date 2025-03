Fanpage.it - Chi era Andrea Verzeroli, l’automobilista 28enne morto in un incidente con un camion sulla A4

Leggi su Fanpage.it

, ilquesta notte in un tamponamento con unA4 Milano-Venezia, viveva a Cazzano Sant'(Bergamo) e, dopo la laurea in giurisprudenza, aveva trovato lavoro come impiegato nel Comune di Vertova.