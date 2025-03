Ilgiornaleditalia.it - Chi è il ragazzo di 16 anni disperso nel Tevere dopo un tuffo, ultimo avvistamento all'altezza di ponte Principe Amedeo Savoia

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Le ricerche sono scattatela segnalazione di un passante che ha visto ilspogliarsi per poi tuffarsi senza riemerge Undi 16nel. Il giovani si è spogliato e si è poi tuffato nel fiume il 7 marzo 2025, non tornando a galla. L', co