Quotidiano.net - Chi è Giuseppe Giofrè, ospite di ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin

Leggi su Quotidiano.net

Tra gli ospiti dinel salotto disabato 8 marzo ci sarà. Il ballerino, noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad ‘Amici’ di Maria De Filippi prima come allievo e poi come giudice del serale, è protagonista di un video virale con Jennifer Lopez. Chi èBallerino e coreografo,è nato a Gioia Tauro (in provincia di Reggio Calabria) il 10 gennaio del 1993. Sin da ragazzino ha sviluppato il suo amore per la danza e ha iniziato da piccolissimo a ballare, insieme a suo fratello, iscrivendosi in una scuola di danza della sua città natale. A 17 anni si è trasferito a Reggio Calabria per studiare danza hip-hop, jazz e funk e nel 2011 ha partecipato ai provini per l’undicesima edizione di ‘Amici’ di Maria De Filippi.